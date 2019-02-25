القبض على 3 عاطلين لسرقتهم توك توك بعد التعدى على صاحبه بسلاح أبيض فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، القبض على مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها والتعدى عليه بسلاح أبيض وإصابته وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "سيدة.ع.ع" 31 سنة ربة منزل و"سعيد.ش.ش" 16 سنة سائق مركبة توك توك، ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (مصاب بكدمات بالوجه وسحجه بالقدم اليسرى)، وقال إنه أثناء سير الثانى بدراجة نارية "توك توك" ملك المبلغة الأولى بدائرة القسم استوقفه شخصان "أدلي بأوصافهما التقريبية"، وطلبا توصيلهما لمنطقة صقر قريش بدائرة القسم، وفور وصولهم قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته واستولوا منه على المركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه وفرا هاربين.

وأسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة وهم "أحمد.م.م" 31 سنة عاطل و"إسلام.ط.س" 26 سنة عاطل وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع "ضاحى.س.ح" 27 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ميكروباص "مستأجرة"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان وأقر باقتصار دوره على مراقبة الطريق أثناء إرتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة الشوبك/ جيزة" جارى تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه "مقابل مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 5000 جنيه من متحصلات الواقعة.