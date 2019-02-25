video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3 عاطلين لسرقتهم توك توك بعد التعدى على صاحبه بسلاح أبيض فى البساتين

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:32 م
القبض على 3 عاطلين لسرقتهم توك توك بعد التعدى على صاحبه بسلاح أبيض فى البساتين القبض على المتهمين بسرقة توك توك فى البساتين
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، القبض على مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها والتعدى عليه بسلاح أبيض وإصابته وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "سيدة.ع.ع" 31 سنة ربة منزل و"سعيد.ش.ش" 16 سنة سائق مركبة توك توك، ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (مصاب بكدمات بالوجه وسحجه بالقدم اليسرى)، وقال إنه أثناء سير الثانى بدراجة نارية "توك توك" ملك المبلغة الأولى بدائرة القسم استوقفه شخصان "أدلي بأوصافهما التقريبية"، وطلبا توصيلهما لمنطقة صقر قريش بدائرة القسم، وفور وصولهم قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته واستولوا منه على المركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه وفرا هاربين.

وأسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة وهم "أحمد.م.م" 31 سنة عاطل و"إسلام.ط.س" 26 سنة عاطل وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع "ضاحى.س.ح" 27 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة ميكروباص "مستأجرة"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان وأقر باقتصار دوره على مراقبة الطريق أثناء إرتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة الشوبك/ جيزة" جارى تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه "مقابل مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 5000 جنيه من متحصلات الواقعة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث عين شمس تعيد طفلا مفقودا من ذوى الاحتياجات الخاصة لأهله

اخبار الحوادث

امن القاهرة

سرقة توك توك

اخبار مصر

التعدى على سائق

البساتين




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة