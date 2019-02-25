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القبض على عاطلين سرقا هواتف محمولة من مواطنين بسوق العبور

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:56 م
القبض على عاطلين سرقا هواتف محمولة من مواطنين بسوق العبور القبض على متهمين بسرقة هواتف محمولة فى سوق العبور
كتب عبد الرحمن سيد
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نجحت مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ، من ضبط عاطلين أثناء قيامهما بعرض هواتف محمولة بعدما قاما بسرقتها بأسلوب المغافلة من مواطنين بمنطقة سوق العبور وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ من ضبط "حجازى.م.أ" 31 سنة عاطل و"هانى.ع.ر" 41 سنة عاطل أثناء قيامهما بعرض 2 هاتف محمول على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بثمن بخس، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما حال تواجدهما بسوق العبور بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" تم التوصل للمجنى عليهما، وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع

 


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