الفريق مهاب مميش يلتقى رئيس بنك التصدير الكورى لبحث التعاون بالمنطقة الاقتصادية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سونج سوه إيون رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوريي، فى مستهل زيارته للعاصمة الكورية سول لبحث سبل التعاون بين البنك و المنطقة الاقتصادية وبحث آليات دعم وتمويل استثمارات كورية مستقبلا داخل المنطقة.وذلك خلال الزيارة الترويجية التي يقوم بها الفريق مميش مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية إلى دولة كوريا الجنوبية.

وقال الفريق مهاب مميش أنه بحث أوجه التعاون مع البنك في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات داخل المنطقة الاقتصادية، كما استعرض أوجه التعاون في مجال صناعة بناء السفن وذلك باعتبار هذه الصناعات مفيدة للاقتصاد القومي باعتبارها خطوة أساسية في طريق تصنيع الدول النامية وتشكل جزءا هاماً من عملية التصنيع الديناميكية ومصدرا جديداً لاستغلال الموارد المحلية.

وخلال اللقاء أشاد الفريق مميش بجهود البنك من أجل الترويج لفرص الاستثمار فى مصر مؤكداً على أهمية استغلال فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للاستثمارات المحلية والاجنبية في وقت قصير،وحجم الحوافز والاعفاءات وسهولة الاجراءات التي تجعل من عملية الاستثمار في المنطقة مكسباً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال .

جاء ذلك خلال حضور الفريق مميش ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير المالية الدكتور محمد معيط لمنتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور مجموعة من رجال الأعمال المصريين والكوريين، ولقائهم بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية، إضافة إلى رئيس الوزراء الكوري ونائبه، هذا وسيقوم الفريق مميش بزيارة بعض المشروعات الكورية، العاملة في مجال تصنيع وبناء السفن وكذلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات.