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العصار: مصنع النجيل الصناعى باكورة عمل عظيم يصب فى صالح الاقتصاد

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:07 ص
العصار: مصنع النجيل الصناعى باكورة عمل عظيم يصب فى صالح الاقتصاد مصنع النجيل الصناعى
كتب ــ سمير حسنى - أسماء عمر ـ تصوير محمد القاسم
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قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصنع النجيل الصناعى الجديد، يعد باكورة عمل صناعى عظيم يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة تتبنى إقامة صناعة مصرية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

 

وشدد العصار خلال افتتاح مصنع النجيل الصناعى الجديد، على أهمية دور وزارة الشباب، وتأثيرها المباشر على الأمن القومى المصرى، مبينًا أن الأنشطة الرياضية التى تقوم بها الوزارة تحمي الشباب من الإرهاب والأفكار الشاذة، مضيفا:"الشباب بتاعنا محترم وعاوز بس حد يرعاه".

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح مصنع النجيل الصناعى الذى يقام بالهايكستب، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما شهد بداية الحفل حضور اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى، وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى عن مصنع النجيل الصناعى ومراحل صناعته.

 

مصنع النجيل الصناعى (1)
 
مصنع النجيل الصناعى (2)
 
مصنع النجيل الصناعى (3)
 
مصنع النجيل الصناعى (4)
 
مصنع النجيل الصناعى (5)
 
مصنع النجيل الصناعى (6)
 
مصنع النجيل الصناعى (7)
 
مصنع النجيل الصناعى (8)
 
مصنع النجيل الصناعى (9)
 
مصنع النجيل الصناعى (10)
 
مصنع النجيل الصناعى (11)
 
مصنع النجيل الصناعى (12)
 
مصنع النجيل الصناعى (13)
 
مصنع النجيل الصناعى (14)
 
مصنع النجيل الصناعى (15)
 
مصنع النجيل الصناعى (16)

 


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