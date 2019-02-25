الشرطة البلغارية تعتقل 44 شخصا بعد أحداث عنف فى قمة صوفيا

رويترز

قالت السلطات البلغارية اليوم الاثنين إن الشرطة اعتقلت 44 شخصا فى أحداث عنف شهدتها مباراة قمة محلية لكرة القدم بين قطبى صوفيا أمس الأحد.

واندلعت اشتباكات قبل المباراة بين ليفسكى صوفيا وضيفه تشسكا والتى فاز بها صاحب الضيافة 1-صفر. وألقى مشجعون ألعابا نارية ومقذوفات على بعضهم البعض وكذلك على الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية اليوم "قبل وأثناء وبعد القمة تم اعتقال 44 شخصا بداعى تكدير الأمن العام وحمل أشياء ممنوعة مثل الألعاب النارية والمواد المخدرة". وقالت الشرطة إنه لم تحدث أى إصابات خطيرة.

وشهدت المواجهات بين قطبى العاصمة تاريخا من العنف الجماهيرى. ووقعت سلسلة من الاشتباكات منذ 2000 عندما قتل مشجع فى الثلاثين من عمره.