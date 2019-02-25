"الشباب والرياضة" تطلق مهرجان فنون الطفل الإفريقى بأسوان بداية مارس المقبل

أسوان ندى سليم

تنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان فنون الطفل الإفريقى، بمشاركة أطفال القارة السمراء، خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس المقبل بمحافظة أسوان، حيث أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أهمية دور مكتب الشباب الإفريقى فى التعرف على الثقافات المختلفة للدول الأفريقية، وإتاحة الفرص لاكتشاف مواهب جديدة واكتساب خبرات جديدة متنوعة، بجانب التعاون لتفعيل الأنشطة التراثية والفلكلورية بين أطفال القارة الواحدة.

وأشار وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية، إلى سعى الوزارة لدعم التنمية البشرية لأطفال القارة، ومزج الثقافات المختلفة لأبناء القارة السمراء، موضحا أن المهرجان يتضمن عددا من الأنشطة الرياضية وورش العمل المختلفة على يد خبراء متخصصين فى شتى المجالات، بالإضافة إلى زيارة أهم المعالم السياحية داخل المحافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، قامت بإعداد أكثر من 25 مشروعا دوليا متنوعا، يستهدف القارة من جميع النواحى سعيًا لتقديم قيمة مضافة تزامنًا رئاسة مصر للاتحاد وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.