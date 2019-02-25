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ويؤكد: إذا كانت الأولويات مختلفة لكن هناك قواسم مشتركة..

السيسي: أولوية أوروبا "الرفاهية" وأولويتنا منع بلادنا من الخراب والانهيار

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:12 م
السيسي: أولوية أوروبا "الرفاهية" وأولويتنا منع بلادنا من الخراب والانهيار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القمة العربية الأوروبية منصة جديدة للتعاون والتنسيق والتشاور والحوار، فى ظل الثقافتين المختلفين، والظروف الخاصة بكل منطقة.

 

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى، أن الأولوية فى أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما فى بلادنا  الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار كما ترون فى دول كثيرة مجاورة لنا، ولذا الأمر مختلف ولابد أن نتفاهم ونعلم أن الأولويات والأهداف، وإن كانت مختلفة لكن هناك قواسم مشتركة، ولا يمكن أن نغفل ما يحدث فى المنطقة العربية من تداعيات وتأثيرها ولا يمكن فصل الواقع المصرى الذى كان من الممكن أكون مثيل لذلك.

 

وواصل الرئيس حديثه: "من فضلكم حينما تتحدثون عن الواقع فى بلادنا لا تفصلونه عن المنطقة وما يحدث فيها وهذا لا يعنى التجاوز فى حقوق الإنسان ودا مش كلام سياسى عشان أرضى الجانب الأوروبى، ولكن عشان تتفهوا إن شرم الشيخ التى تتواجدون بها قد تتحول بعمل إرهابى واحد إلى مدينة أشباح، وأنتم تقولون أنها رائعة وجميلة وبها أماكن لاستقبال مئات آلاف البشر للاستمتاع بالطبيعة والجو والمناخ وهذا يوفر دخل لمصر والمصريين العاملين بهذا القطاع،  ولكن لو حدث حادث إرهابى واحد لتحولت لمدينة أشباح لـ 3 أو 4 سنوات، ولذلك حجم التحدى فى مصر ومجابهته كبير".


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