video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يعلن اعتماد مشروع البيان الختامى وانتهاء فعاليات القمة العربية الأوروبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:10 م
السيسى يعلن اعتماد مشروع البيان الختامى وانتهاء فعاليات القمة العربية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتماد مشروع البيان الختامى للقمة العربية الأوروبية، وانتهاء أعمال القمة التى شهدت مشاركة ملوك ورؤساء أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية.

 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة الختامية، ملاحظات ومقترحات الوفد السعودى على البيان، فيما أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تلقى بعض الصيغ المقترحة من قبل وفود السعودية والإمارات والبحرين ولبنان.

 

وواصل: "هناك تعاونا مع الجانب الأوروبى، وتم الاتفاق على أن يقتصر البيان على وضعه الحالى، وأن نتلقى كل هذه المقترحات بالتعديلات وتوزيعها على المفوضية الأوروبية وباقى الدول التابعة للجامعة العربية".

 

 

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية، حيث تتناول القمة مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، والهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى: ما توافقنا عليه بالقمة العربية الأوروبية ربما فاق التوقعات

القمه العربيه الاوروبيه

شرم الشيخ

الرئيس السيسى

السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة