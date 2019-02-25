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السيسى: القمة العربية الأوروبية شهدت تواصلًا رفيعًا هو الأول من نوعه

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:53 م
السيسى: القمة العربية الأوروبية شهدت تواصلًا رفيعًا هو الأول من نوعه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لكل المشاركين فى القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وخاصة لما شهدته القمة من نقاشات مثمرة وتواصل مباشر بناء على مستوى مؤسسى رفيع، والأول من نوعه فى تاريخ العلاقات العربية الأوروبية.

وقال الرئيس خلال ختام القمة العربية الأوروبية، إننى على ثقة أن هذا التواصل ساهم فى توضيح الرؤى والتوجهات بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتى كان من الضرورى أن تتم بشأنها عملية مكاشفة صريحة على هذا المستوى الرفيع بما يعطى دفعة قوية للعلاقات العربية الأوروبية ويتيح لنا بلورة رؤية استرتيجية مشتركة تجاه هذه القضايا.

 

 


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