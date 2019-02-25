الداخلية تضبط 163 مخبزا مخالفا فى حملات تموينية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 74 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط ثلاثة أمناء مخازن المسئولين عن هنجر تابع للشركة العامة للصوامع والتخزين فى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من الذرة الصفراء قدرها "2070" ألفان وسبعون طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحيوانى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن، لون أسود، رائحة كريهة" ومثقوبة وتحتوى على حشرات حية وميتة "سوس، يرقات"، وفقا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط قائد سيارة نقل فى طما بمحافظة سوهاج لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع المخصصة لأغراض صناعية قدرها 80 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى وهو فى طريقه لتوصيله لأحد المصانع غير المرخصة لإعادة تعبئته داخل عبوات على أنه ملح طعام على غير الحقيقة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التوين من ضبط ثلاثة من القصابين الجزارين بمحافظة الإسكندرية لحيازتهم وذبحهم خارج المجازر العمومية ماشية مريضة وهزيلة، والمحظور ذبحها، نظرا لكونها تحت السن المسموح به للذبح وختمها بختم مقلد للمجازر العمومية داخل مجزر غير مرخص، وضُبط بحوزتهم 4 رؤوس ماشية بإجمالى أوزان "670" ستمائة وسبعون كيلو جرام لحوم "بقرى، جاموسى، بتلو غير صالحة للإستهلاك الآدمى لمرضها وإصابتها بالحمى والهزال الشديد وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتوزيعها على المخابز، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط شخص بالسويس لقيامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازته كمية من زيوت الطعام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وزنت نحو 11 طن.

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط 12 قضية أسطوانات بوتاجاز، وقضيتين مواد بترولية، و6 قضايا دقيق مدعم وأقماح بإجمالى 5,150 طن، و163 قضية فى مجال مخالفات المخابز ، وضبط 9 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية بإجمالى 300 كيلو جرام سكر- 2472 عبوة زيت.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 42 قضية فى مجال الغش الغذائى بإجمالى 89.934 طن "مخللات، أرز، سكر, زيت، دقيق، مكرونة، ملح"– 15201 عبوة "عصائر، مقرمشات، سلع غذائية- 600 لتر عصائر- 80 قطعة حلوى، وضبط 21 قضية فى مجال الغش التجارى.. بإجمالى 20 طن "بلاستيك"- 1592 عبوة " أعشاب"- 6034 قطعة " أدوات كهربائية، غيار سيارات، أدوات تصنيع"– 800 متر "أسلاك"، وضبط 490 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 10 قضايا فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 19 قضية بيع السجائر خارج التسعيرة بإجمالى 227 عبوة، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف" بإجمالى 450 كيلو جرام- 1618 عبوة، وضبط قضيتين سلع ومنتجات مجهولة المصدر بإجمالى 5116 قطعة غيار سيارات.