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الإثنين، 25 فبراير 2019 11:39 م
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الإمام الأكبر يشدد على عدم ذهاب الوافدين لساحات خارج الأزهر لتلقى العلم

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:19 م
الإمام الأكبر يشدد على عدم ذهاب الوافدين لساحات خارج الأزهر لتلقى العلم جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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قال عثمان نورستاني، رئيس برلمان الوافدين، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التقي بأعضاء البرلمان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتلقي العلم والحرص عليه من معين الأزهر الشريف حتى يعودوا لبلادهم خير سفراء. 
 
وأشار نورستاني ، إلى أن شيخ الأزهر ، شدد على ضرورة التزام الطلاب بالمنهج الأزهري ومنع ذهاب الطلبة منعا باتًا إلى الساحات خارج أروقة الجامع الأزهر والجامعة أيا كانت تلك الساحات لتلقى الدروس؛ وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
 
وبين نورستاني فى تصريحات ، له أن فضيلته وعد بتوفير كل ما يحتاج إليه أبنائه الوافدون في تلقى العلوم والفنون في كافة المجالات داخل أروقة الأزهر جامعًا وجامعة، مشيرًا إلى أنه  تمت مناقشة مشكلة تأخير الإقامة لبعض الطلبة وتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، موضحا  أن برلمان الوافدين يستقبل كافة الاقتراحات والشكاوى تمهيدًا لعرضها على "أبو الوافدين" فضيلة الإمام الأكبر.

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