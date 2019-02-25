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الإثنين، 25 فبراير 2019 06:25 ص
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"الإحصاء" يكشف: أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى من 3-35 شهرا

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:00 ص
"الإحصاء" يكشف: أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى من 3-35 شهرا السلع الغذائية
كتبت- هبة حسام
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فى تقرير حديث صادر عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية الاساسية خلال شهر فبراير الجارى ومدة كفايتها، والتى تتراوح من 90 يوما وحتى 35 شهرا.

أوضح التقرير، أن الرصيد المتاح من السكر يبلغ 899.6 ألف طن يكفى لمدة 5 أشهر، فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 242.4 ألف طن ويكفى لمدة تصل إلى 3 أشهر "90 يوما".

كما أشار التقرير الإحصائى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى الكميات المتاحة من اللحوم، والتى بلغت 186.8 ألف رأس "عجول" تكفى لمدة تتراوح من 3- 35 شهرا، حسب الاستهلاك.

 

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