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"الأوقاف" تعلن إطلاق البث التجريبى للآذان الموحد فى 100 مسجد بالقاهرة

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:47 م
"الأوقاف" تعلن إطلاق البث التجريبى للآذان الموحد فى 100 مسجد بالقاهرة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الأوقاف بدء البث التجريبى للآذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الآذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية، وذلك برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البث التجريبى سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمى على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

وأضاف أنه تم اختبار أجهزة الاستقبال بالمساجد التى بدأت البث التجريبى للآذان الموحد، حيث تم اليوم بث آذان الفجر بشكل جيد وسوف يستمر فى أوقات الصلوات الخمس يوميًا طوال فترة البث التجريبي، مشيرًا إلى أنه تم إعادة الآذان الموحد بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ لإعداد التجهيز التقنى للآذان والذى يتم بثه من المقطم إلى مبنى الإذاعة فى الشريفين لتستقبله المساجد فى الأوقات الشرعية للآذان.

وأوضح أنه سيتفقد - خلال فترة البث التجريبى - المساجد التى بدأت الآذان الموحد؛ لمتابعة انتظام التجربة وتقييمها مباشرة قبل انطلاق البث الرسمي، منوها بأن مساجد (الفتح فى رمسيس، وحسان ابن ثابت بحدائق القبة وجامع البنات بالأزهر) من المساجد التى بدأ بها الآذان الموحد اليوم.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف تختار أفضل المؤذنين بعد اجتياز اختبارات متنوعة لرفع الآذان الموحد بأفضل الأصوات، حيث إن دار الإفتاء والأزهر الشريف وافقا على الآذان الموحد.

 

 


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