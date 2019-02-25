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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:14 م
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افتتاح معهد البحوث والدراسات القبطية بآداب الإسكندرية

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:12 م
افتتاح معهد البحوث والدراسات القبطية بآداب الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الاثنين، نيافة الأنبا بافلى، مساعد قداسة البابا بالإسكندرية قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، بمناسبة افتتاح معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة موسى، عميد كلية الأداب.

وفى كلمته أكد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن تفرد الجامعة فى هذا التخصص يعتبر سبقا فريدا لجامعة الإسكندرية، مضيفا أنه يعتبر نواة للدراسات القبطية بالجامعات المصرية، كما اقترح إنشاء موقع إلكترونى للمعهد للإعلان عن أنشتطه والدراسات التى يقدمها على مستوى الدراسات العليا ومخاطبة الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة والمكاتب الثقافية بالخارج للتعريف والتسويق للمعهد، مضيفا أن المعهد يؤكد على الهوية المصرية ووحدة المصريين على مر العصور للإهتمام بالفن القبطى والتاريخ واللغة، فضلا عن أنه يواكب التقدم العلمى وتنمية مهارات الباحثين فى مجال الدراسات الإسلامية المتصلة بالدراسات القبطية

وأكد نيافة الأمبا بافلى أهمية هذا الحدث الفريد من نوعه بالإسكندرية لاسيما أنها المدينة التى احتضنت كافة الثقافات العالمية، كما توجه بالشكر لقيادات جامعة الإسكندرية لدورهم الكبير فى إفتتاح المعهد وإيجاد مكان خاص به، وأكد ان المعهد يسهم فى تحقيق التواصل والتعاون العلمى بين المعهد والمعاهد الأخرى المتخصصة فى مصر وخارجها، ويرنو إلى التواصل بين المعهد والكنائس المصرية وذلك من خلال القيام بزيارات متعددة للوقوف عن قرب لمعرفة العادات والتقاليد القبطية سواء داخل الكنائس أو خارجها والعمل على نشر اللغة القبطية بلهجتها .

 فيما أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى كلمته خلال الافتتاح أن المعهد يتعبر فريد من نوعه بالجامعات المصرية، مضيفا أن الهدف من إنشاء المعهد هو استحداث دراسة على مستوى اكاديمى راق لكل ما يخص الفن والدراسات والتاريخ القبطى عبر العصور فضلا عن العمل على الدراسات التى تؤكد على وحدة المصريين وتدعم حقوق المواطنة وذلك من خلال أسس وقواعد المنهج العلمي، وخاصة الدراسات القبطية ، ومواكبة التقدم العلمى وتنمية مهارات الباحثين فى مجال الدراسات الإنسانية المتصلة بالدراسات القبطية وذلك من المنظور التاريخى اللغوى والفنى وغيرها من العلوم الأخرى المرتبطة بتخصصات الكلية المختلفة والدكتور فتحى أبو عيانة، الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الأداب ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور عصام السعيد، مدير معهد البحوث والدراسات القبطية ، أن المعهد يعتبر إضافة علمية لجامعة الإسكندرية، ويسهم فى إحياء الدراسة القبطية، وجاء الوقت لكى تحيا هذه الدراسة بالجامعات المصرية وبخاصة فى جامعة الاسكندرية، كما توجه بالشكر لقيادات الجامعة لإسهامهم فى توفير مكان مخصص لإنشاء المعهد .


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