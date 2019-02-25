افتتاح المعرض العالمى للهواتف المحمولة بمشاركة عمالقة التكنولوجيا

كتبت هبة السيد

افتتح اليوم، الاثنين، المعرض العالمى للهواتف المحمولة، mobile world congress 2019 ، فى مدينة برشلونة الإسبانية، وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس المقبل، وذلك بمشاركة 2400 شركة عالمية.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا, خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجارى.

وهو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها، وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة 2400 شركة، وأكثر من 100 الف مشارك من يمثلون صناع القرار وخبراء ومسئولي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

هذا ويضم الوفد المصري المشارك في المؤتمر عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و الشركة المصرية للاتصالات WE.







































