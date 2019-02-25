اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم، منها ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، وبدء تنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية.





السيسى يرد على منتقدى عقوبة الإعدام: "الحق لازم يتاخد بالقانون".. أولوية أوروبا "الرفاهية" وأولويتنا منع بلادنا من الخراب





بدء تنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية.. زكى عابدين: طوله 345 مترا ويضم مجتمعا متكاملا





قطاع المعاهد الأزهرية يعلن توزيع التابلت للصف الأول الثانوى من العام المقبل





النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما





مواطن يضع بطارية كشاف كعبوة هيكلية بمسجد مرفقة بخطاب منسوب لطليقته لتوريطها





بريطانيا تعلن حظر حزب الله بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية





فوز النجم المصرى العالمى رامى مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل فى 2019





ناسا تحذر: جبل جليدى فى حجم لندن على وشك الانفصال عن القطب الجنوبى





الاتحاد السكندرى يودع البطولة العربية بتعادل سلبى أمام الهلال السعودى





الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس.. ارتفاع درجات الحرارة يصل ذروته.. وغدا انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 7 درجات