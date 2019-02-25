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الإثنين، 25 فبراير 2019 08:41 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:37 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم، منها ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، وبدء تنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية.

 

 

1
 

السيسى يرد على منتقدى عقوبة الإعدام: "الحق لازم يتاخد بالقانون"..  أولوية أوروبا "الرفاهية" وأولويتنا منع بلادنا من الخراب

 

2
 

بدء تنفيذ أطول برج فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية.. زكى عابدين: طوله 345 مترا ويضم مجتمعا متكاملا

 

3
 

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن توزيع التابلت للصف الأول الثانوى من العام المقبل

4
 

 

النائب العام يأمر بضبط كلبيى "القاهرة الجديدة" واستدعاء مالكهما

 

5
 

 

مواطن يضع بطارية كشاف كعبوة هيكلية بمسجد مرفقة بخطاب منسوب لطليقته لتوريطها

 

6
 

بريطانيا تعلن حظر حزب الله بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية

7
 

فوز النجم المصرى العالمى رامى مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل فى 2019

 

8
 

ناسا تحذر: جبل جليدى فى حجم لندن على وشك الانفصال عن القطب الجنوبى

 

9
 

الاتحاد السكندرى  يودع البطولة العربية بتعادل سلبى أمام الهلال السعودى

 

10
 

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس.. ارتفاع درجات الحرارة يصل ذروته.. وغدا انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 7 درجات

 

 

 

 


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