اضبط مخالفة.. أهالى قرى دمياط يشكون من تراكم مياه الصرف مع الأمطار بالشوارع

تعددت شكوى أهالى قرى محافظة دمياط من تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى مما يؤدى إلى تراكم مياه الصرف الصحى بشوارع القرى وتختلط مع مياه الأمطار التى تعو ق حركة المارة وتعوق طلاب المدارس فى الذهاب إلى مدارسهم

وطالب الأهالى بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وادارجها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لخدمة القرى وحل مشاكل سكانها

يقول محمد موافى من أهالى قرية البستان انه تم إنشاء محطة رفع تقوم بتجميع وضخ الصرف الصحى إلى محطة المعالجة بالحورانى دون اى توصيل إلى المنازل لأن المفروض يتم التوصيل للمنازل والاختبار لمده لا تقل عن شهر وتحصيل الرسوم المستحقة ثم الافتتاح بشكل رسمى مضيفا ان المحطة التم افتتاحها تخدم نصف القرية فقط ونحتاج إلى محطة رفع ثانيةتخدم نصف القرية الثانى

وأشار إلى أن الصرف الصحى بالقرية يصرف مباشرة على الترعة الشرقاوية التى يتم من خلالها رى الأراضى الزراعية بالبستان و عند غرق وانسداد الخطوط يتم الصرف فى النيل مباشرة القريب من مأخذ محطة مياة الشرب بالبستان بجانب تدمير الطرق وغرق الشوارع الغير ممهده للسير عليها مختلطة بمياه الصرف الصحى مع مياه الأمطار

يشارك أحمد سمير البهنسى من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا الرأى ،مؤكدا أن تأخر مشروع الصرف الصحى بالقرية تسبب فى تراكم مياه الصرف الصحى مختلطة بمياه الأمطار فى جميع شوارع القرية مما يعوق حركة المارة وبعطل مصالح أهالى القرية وخاصة طلاب المدارس مضيفا أن جميع شوارع القرية غير ممهدة وتحتاج إلى رصف.