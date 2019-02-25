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إنفوجراف.. تعرف على أبرز تصريحات السيسى بالقمة العربية الأوروبية الأولى

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:48 م
إنفوجراف.. تعرف على أبرز تصريحات السيسى بالقمة العربية الأوروبية الأولى الرئيس السيسى
كتب خالد إبراهيم
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من الرؤساء وزعماء الدول، حيث رصدت الصفحة الرسمية للرئيس، أبرز تصريحاته خلال فعاليات القمة العربية الأوروبية وهى:

"لقد طرحت مصر رؤية شاملة  للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الانسان، خاصة الحق فى الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة. استطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبى القائم على أهمية احترام حقوق الانسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه، بل ونمارسه على أرض الواقع".

الرئييس
الصفحة الرسمية للرئيس

 

تصريحات الرئيس عن رؤية مصر الشاملة
تصريحات الرئيس عن رؤية مصر الشاملة

 

وقال أيضا "ان ترك النزاعات فى ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التى تشهد تناحرا مسلحا بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة"

تصريحات السيسى عن النزاعات فى سوريا وليبيا
تصريحات السيسى عن النزاعات فى سوريا وليبيا

وتابع الرئيس: "تعزيز التعاون بين دولنا بغرض تدعيم مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة فى مواجهة دعوات الطائفية والتطرف".

تدعيم مؤسسات الدولة
تدعيم مؤسسات الدولة

وأضاف: "كل فرد منا على اختلافه، يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده، وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر وقبوله .. دعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك، مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية، وإلى يقيننا فى وحدة ومصير جميع البشر"

تصريحات الرئيس عن تقبل الاخر
تصريحات الرئيس عن تقبل الاخر

واستطرد الرئيس السيسى: "إحلال التسوية الشاملة والعادلة دون انتقاص كافة حقوق الشعب الفلسطينى، ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية يمثل نفعا مشتركا لجميع الأطراف الإقليمية والدولية"

تصريحات الرئيس السيسى
تصريحات الرئيس السيسى

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