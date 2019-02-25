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إخلاء سبيل 5 متهمين بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:53 م
إخلاء سبيل 5 متهمين بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى شغب الملاعب-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 5 من أعضاء ألتراس الأهلى المتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام، بضمان محل إقامتهم.

 

المتهمون المخلى سبيلهم أدهم جابر، وعمر رضا، وعبدالرحمن السيد، وسيف، وعاطف محمد فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

 


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