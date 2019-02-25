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أبو الغيط يحرج مراسل "الألمانية": لم نتحدث عن حقوق الإنسان فى دولة معينة

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:58 م
أبو الغيط يحرج مراسل "الألمانية": لم نتحدث عن حقوق الإنسان فى دولة معينة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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رد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على سؤال مراسل وكالة الأنباء الألمانية بخصوص مزاعم حول حقوق الإنسان فى مصر.

 

وأحرج أبو الغيط مراسل الألمانية فى مؤتمر صحفى فى ختام القمة العربية الأوروبية، قائلا: "كنت أود أن تشارك معنا فى اجتماعات القمة، فلم يتحدث أيا من الحضور عن مسألة عدم الرضا، وما دار فى الاجتماعات تعبير عن اهتمامات، كما أن الجانب العربى والأوروبى اهتم بفلسفة مفاهيم حقوق الإنسان على الجانبين ولكن لم يتطرق أحد بالتحديد إلى هذه الدولة أو تلك أو ممارسات هذه الدولة أو تلك".

 

 


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