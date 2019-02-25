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أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن أهم موضوعات القمة العربية الأوروبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:58 ص
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن أهم موضوعات القمة العربية الأوروبية أبو الغيط
(أ ش أ)
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بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع أيمن الصفدى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أهم الموضوعات المطروحة على القمة العربية الأوروبية المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ .

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الطرفين بحثا أيضا كيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع الجانب الأوروبى وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤى جامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط والصفدى حرصا على التأكيد فى هذا الصدد على محورية النقاشات التى تشهدها القمة حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وأهمية العمل مع الاتحاد الأوروبى على دعم حل الدولتين وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لأهمية تفهم الجانب الأوروبى للمواقف والرؤى العربية تجاه الأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، والتوصل أيضاً إلى تفاهمات وأرضية مشتركة حول ملفات مكافحة الرهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها.

 


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