video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع فى المنطقة

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:10 م
أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع فى المنطقة أبو الغيط
(أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيبراس، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، تطورات الأوضاع فى المنطقة، والعمل على تعزيز العلاقات العربية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفى بأن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً لوجهات النظر بين أبو الغيط وتسيبراس حول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، ويأتى على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى الموضوعات الأخرى المطروحة فى إطار اجتماعات القمة.

وأضاف عفيفى أن أبو الغيط حرص على تأكيد مدى التقدير الذى تحظى به اليونان فى العالم العربي، فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية التى تربط الجانبين، والمواقف اليونانية الإيجابية تجاه القضايا العربية، مقدماً الشكر فى هذا الصدد لرئيس الوزراء اليونانى على موقف بلاده المساند للقضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية ذات الصِّلة، معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم لهذه القضية، أخذاً فى الاعتبار الضغوط التى تواجهها القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطينى خلال الفترة الحالية، فى ظل استمرار التشدد الإسرائيلى والانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح عفيفى أن رئيس الوزراء اليونانى حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات، وكذا بالعلاقات العربية الأوروبية، والاستفادة فى هذا الإطار من انعقاد قمة شرم الشيخ فى إعطاء قوة دفع لتحقيق هذا الهدف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العُمانية تشيد بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

مسئولو أوروبا: القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ رسالة وتطور كبير

ابو الغيط

القمه العربيه الاوروبيه

شرم الشيخ

الجامعه العربيه




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة