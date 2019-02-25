video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء البرتغال سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:11 م
أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء البرتغال سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية أبو الغيط
(أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، سبل العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية .

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اللقاء، الذى يأتى فى إطار اللقاءات الثنائية التى يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين المشاركين فى اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، شهد تناول أهم أبعاد الملفات المطروحة أمام القمة، وسبل العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين العربى والأوروبى خلال المرحلة المقبلة فى عدد من المجالات الهامة.

وأوضح عفيفى أن أبو الغيط حرص على الإشارة فى هذا الإطار إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط البرتغال بالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربى والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة للرؤى العربية تجاه عدد من القضايا المحورية والتى يأتى على رأسها مساندة البرتغال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن اللقاء شهد أيضا تناول مسار التعاون الثنائى بين البرتغال والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة فى المجالين الثقافى والتعليمي، وذلك فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الزيارة التى قام بها أبو الغيط إلى العاصمة البرتغالية "لشبونة" خلال العام الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة حوار تفاعلى للقادة العرب والأوروبيين فى أعمال اليوم الثانى للقمة

عبدالرحيم على: 4 مكاسب مهمة حققتها القمة العربية الأوروبية لصالح مصر والعالم

بث مباشر .. وصول القادة والزعماء مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم

صحيفة سعودية: القمة العربية الأوروبية ستصنع أبرز أطر التعاون بين الجانبين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ

ابو الغيط

القمه العربيه الاوروبيه

شرم الشيخ

البرتغال




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة