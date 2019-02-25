أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء البرتغال سبل الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، سبل العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية .

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن اللقاء، الذى يأتى فى إطار اللقاءات الثنائية التى يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين المشاركين فى اجتماعات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، شهد تناول أهم أبعاد الملفات المطروحة أمام القمة، وسبل العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين العربى والأوروبى خلال المرحلة المقبلة فى عدد من المجالات الهامة.

وأوضح عفيفى أن أبو الغيط حرص على الإشارة فى هذا الإطار إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط البرتغال بالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربى والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة للرؤى العربية تجاه عدد من القضايا المحورية والتى يأتى على رأسها مساندة البرتغال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن اللقاء شهد أيضا تناول مسار التعاون الثنائى بين البرتغال والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة فى المجالين الثقافى والتعليمي، وذلك فى إطار ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الزيارة التى قام بها أبو الغيط إلى العاصمة البرتغالية "لشبونة" خلال العام الماضى.