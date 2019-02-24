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60 عضوا من القوات المسلحة وأمن الدولة الفنزويلية يلتمسون اللجوء فى كولومبيا

الأحد، 24 فبراير 2019 11:03 ص
60 عضوا من القوات المسلحة وأمن الدولة الفنزويلية يلتمسون اللجوء فى كولومبيا من الجنود الذين حاولوا اللجوء
فاطمة شوقى
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نجحت دعوة المعارضة فى فنزويلا إلى الجيش وأعضاء قوات أمن الدولة فى سحب دعمهم وإطاعتهم لحكومة نيكولاس مادورو، حيث إن أكثر من 60 عضوا ينتمى إلى القوات المسلحة البوليفارية والهيئات الآخرى من الأمن التمسوا اللجوء فى كولومبيا.

وأشارت "بى بى سى" على نسختها الإسبانية إلى أن الجنود الفنزويليين غيروا موقفهم تجاه الحكومة، فى الوقت الذى يحاول فيه متطوعون وقادة معارضة إدخال البلاد عدة شحنات من المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع كولومبيا والبرازيل، والتى أغلقت بأمر من السلطة التنفيذية لمادورو.

وفقا لبيانات رسمية عن الهجرة بكولومبيا، كان هناك 53 مسؤولًا فنزويليًا عبروا الحدود إلى ذلك البلد عبر حدود مقاطعة نورتى دى سانتاندير لطلب اللجوء.

وتمر فنزويلا بأوقات صعبة من الأزمة السياسية التى بدأت بعد أن أعلن رئيس المعارضة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا حتى يتم اجراء انتخابات نزيهة، فى الوقت الذى رفض مادورو التنحى عن منصبه والاستمرار كرئيس للبلد الكاريبى، فضلا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها فنزويلا منذ فترة طويلة.


 

 

 


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