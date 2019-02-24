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25 مارس.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

الأحد، 24 فبراير 2019 01:32 م
25 مارس.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" المستشار حسين قنديل-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لـ 25 مارس للنطق بالحكم.
 
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار، وأمانة سر أيمن القاضى.
 
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
 
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
 
 
 
 

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