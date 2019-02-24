video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول أمير الكويت لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 03:53 م
وصول أمير الكويت لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
كتب علام عبد الغفار
إضافة تعليق

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له إلى مطار شرم الشيخ ، لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية الأولى ، وكان فى استقباله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ويضم الوفد الرسمى المرافق لأمير الكويت كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووكيل الديوان الأميرى مدير مكتب الأمير أحمد فهد الفهد، والمستشار بالديوان الأميرى محمد عبدالله أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

كما يضم الوفد كل من نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميرى يوسف حمد الرومى، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميرى الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميرى ووزارة الخارجية الكويتية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول رئيس وزراء إيطاليا إلى شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

ترامب على تويتر: سأذهب إلى فيتنام غدا استعدادا للقمة الثانية مع كيم

رئيسة وزراء بريطانيا تصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

رئيس وزراء فنلندا يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية - الأوروبية

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت

القمه العربيه الاوروبيه

شرم الشيخ




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة