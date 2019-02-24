وصول أمير الكويت لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

ويضم الوفد الرسمى المرافق لأمير الكويت كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووكيل الديوان الأميرى مدير مكتب الأمير أحمد فهد الفهد، والمستشار بالديوان الأميرى محمد عبدالله أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

كما يضم الوفد كل من نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميرى يوسف حمد الرومى، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميرى الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميرى ووزارة الخارجية الكويتية.