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هل يمكنك تغيير موطنك الانتخابى؟ وكيف؟

الأحد، 24 فبراير 2019 10:33 ص
هل يمكنك تغيير موطنك الانتخابى؟ وكيف؟ المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتبت: هدى أبو بكر
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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن.

يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع، وهناك طريقة أخرى لتقديم هذا الطلب بخلاف الموقع الإلكترونى، إن لم يكن متاح للمواطن، وهو عن طريق التوجه لأقرب مقر محكمة ابتدائية وتقديم الطلب بالمحكمة.

يذكر أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية سوف تجرى خارج مصر يومى 1 و 2 مارس المقبل ، ويومى 10 و11 من ذات الشهر داخل مصر، وفى حالة الإعادة يتم الاقتراع بالخارج فى يومى 5 و 6 أبريل، ويومى 14 و15 من ذات الشهر بالداخل.


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