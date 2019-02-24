ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 823 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42251 من البضائع العامة، منها 97 سيارة نقل محملة بـ 4616 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 100116، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 15101 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة، 17000 طن يوريا و 120 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 767 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 151 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 664 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21111 طن حديد و 7000 طن خردة، و 11514 طن قمح، و1761 طن صودا معبأ، و14300 طن ذرة و533 طن مواسير.