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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..اليوم انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 01:14 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..اليوم انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ موجز أخبار الساعة 1 ظهرا
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نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انتهاء الترتيبات لانطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ وفيما  يلى عرض لأهم الأخبار: 
 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. 
 

 
 
 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد البرديسى، بشأن تعديل المادة رقم (123) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
 

 
 
 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
 

 
 
 
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. 
 

 
 
 
تفقدت وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، مستشفيات الزهور العام والمبرة وبورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بهم، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يونيو المقبل.
 

 
 
 
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إنه سيتم افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر 2020.
 

 
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الأحد، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
 

 
 
 
وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" ) الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 

 
 

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