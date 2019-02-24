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مقتل 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش وسط سوريا

الأحد، 24 فبراير 2019 10:43 ص
مقتل 24 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش وسط سوريا الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، عن مقتل 24 مدنيا جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة وادى العذيب بريف السلمية وسط سوريا.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل، إن 24 مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى بسيارة تقل عمالا فى منطقة وادى العذيب بريف السلمية.

يذكر أن 7 مدنيين قتلوا - فى وقت سابق - جراء انفجار لغم زرعه مسلحو "داعش" فى محيط قرية رسم الأحمر بريف السلمية.

وكانت قوات الجيش السورى قد تمكنت من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقى بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، الذى خلف فى المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.

 


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