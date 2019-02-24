مقتل وإصابة 10 مسلحين فى غارات جوية للقوات الجوية الأفغانية فى مقاطعة تاخار

كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان وأصيب ستة آخرون خلال غارات جوية للقوات الأفغانية فى شمال إقليم تاخار الأفغانى.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغانى (فى الشمال) القول - فى بيان - إن الضربات الجوية استهدفت مخابئ مقاتلى طالبان؛ ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ستة آخرين.

وتم تدمير ثلاثة مخابئ على الأقل وثلاثة مواقع قتالية للمجموعة أثناء الغارات الجوية نفسها.