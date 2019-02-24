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الأحد، 24 فبراير 2019 10:47 م
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معلومات عن الاستثمارات الكورية فى مصر.. تعرف عليها

الأحد، 24 فبراير 2019 10:00 م
معلومات عن الاستثمارات الكورية فى مصر.. تعرف عليها الدكتورة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم
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بمناسبة زيارة وفد وزارى إلى الصين مكون من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض الترويج للاستثمار.

اليوم السابع ينشر أبرز معلومات عن الاستثمارات الكورية فى مصر.

 1 - حجم الاستثمارات القائمة وفق بيانات وزارة الاستثمار يصل لنحو 560 مليون دولار.

2 - حجم التجارة بين البلدين 1.4 مليار دولار.

3 - عدد الشركات القائمة فى مصر 46 شركة.

4- تعمل الشركات فى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والبنية التحتية.

 


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