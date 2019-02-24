مصرع مسن دهسته سيارة نقل بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

لقى مسن مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن دهسته شاحنة بقرية عثمان ابن عفان التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، من قسم شرطة الفرافرة، يفيد بوصول "عبد العزيز مغاوري" 71 سنة، جثة هامدة إلي مستشفي الفرافرة المركزى، بعد أن دهسته شاحنة بقرية عثمان ابن عفان وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.