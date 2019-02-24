مسئول بشركة طيران بيمان بنجلاديش: تعرض رحلة جوية لمحاولة خطف والركاب بخير

داكا (رويترز)

قال مسؤول كبير بشركة طيران بيمان بنجلاديش إن طائرة تابعة للشركة كانت فى رحلة من تشيتاجونج ببنجلاديش إلى دبى عادت إلى تشيتاجونج وهبطت اضطراريا اليوم الأحد بعد تعرضها لمحاولة خطف على ما يبدو.

وأضاف شاكيل ميراج مدير عام الشركة لرويترز إنه تم السماح لجميع الركاب وعددهم 142 شخصا بمغادرة الطائرة.

وتابع أن الشرطة والجيش ما زالا يحيطان بالطائرة، وقال "كان هناك 142 راكبا وغادروا جميعا الطائرة بسلام".

وأضاف ميراج إنه كان من المقرر أن تقوم الطائرة وهى من طراز بوينج 737 برحلة من داكا إلى دبى عبر تشيتاجونج.