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الأحد، 24 فبراير 2019 01:57 م
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مسؤول عراقى يطالب بإعدام عناصر داعش العائدين من سوريا للعراق

الأحد، 24 فبراير 2019 01:11 م
مسؤول عراقى يطالب بإعدام عناصر داعش العائدين من سوريا للعراق داعش
أ ش أ
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طالب عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان محمد بإعدام عناصر تنظيم (داعش) الذين يتم نقلهم من سوريا للعراق على الحدود وعدم عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وقال فرحان محمد - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن عناصر (داعش) ومن حمل السلاح مع التنظيم الإرهابى تسببوا بقتل وتهجير الأبرياء ودمروا المدن".
وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقت سابق، بأن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الدفعة الثانية من عناصر (داعش) الحاملين للجنسية العراقية والبالغ عددهم 231 عنصرًا، وذلك بعدما كشف القيادى فى الحشد العشائرى ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدى عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصرًا بالتنظيم كانوا معتقلين فى سوريا لدى (قسد).


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