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محلل: أداء عرضى للمؤشر الرئيسى للبورصة وسط انخفاض أحجام التداول

الأحد، 24 فبراير 2019 12:00 ص
محلل: أداء عرضى للمؤشر الرئيسى للبورصة وسط انخفاض أحجام التداول البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، شهد أداء عرضيا على مدار تعاملات الأسبوع الماضى بين مستوى الدعم 15100 نقطة، ومستوى المقاومة 15300 نقطة، مصحوبا بانخفاض أحجام التداولات، مبررة هذا الأداء أنه فى إطار بعض عمليات التصحيح لجنى الأرباح بعد تحقيق العديد من الأسهم القيادية لمستويات مقاومة رئيسية، مشيرة إلى أنه باختبار المؤشر لمستوى المقاومة الهام 15300 مستوى، قد حقق بذلك نسبه ارتداد 50% من موجة الهبوط التى شهدها من إبريل 2018 من مستوى 18400 نقطة إلى مستوى 12076 نقطة.

وأوضحت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى أمامه إما البقاء والاستقرار أعلى مستوى 15100-15000 نقطة، مما يعزز من فرص التعافى السريع وامتصاص الضغوط البيعية حول مستوى 15300 نقطة، وفى هذه الحالة يكون المؤشر مؤهل لاستكمال مسيرة الصعود إلى مستويات 15500-16000 نقطة.

وأضافت أما فى حالة كسر المؤشر مستوى 15000 نقطة لأسفل، ستمتد عمليات التصحيح هبوطا إلى مستويات 14800 - 14700 نقطة، متابعة أن الرؤية إيجابية للمؤشر الرئيسى على الأجل القصير والمتوسط، طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة.


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