محافظ كفر الشيخ يوافق على التنقيب عن أثار بـ 7 أفدنة بمركز سيدى سالم

وافق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على أعمال التنقيب بمساحة 7 أفدنة، فى المنطقة الآثرية المجاورة لوحدة مرور سيدى سالم، لإقامة مشروعات ذات نفع عام، وذلك على نفقة المحافظة.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم 1984 لسنة 2019م، بضم قطعة أرض بمساحة 623.91م2 أملاك دولة، المجاورة لوحدة اللاسلكى إلى مركز الاورام بمدينة كفر الشيخ، ليصبح بمساحة اجمالية 8876.36م2، والموضحة الحدود والمعالم بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ رقم 1032 بتاريخ 24ديسمبر2018والرسم الكروكى المؤرخ بتاريخ 4 فبراير2019م، للصالح العام وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 2172 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لرصف عدد من الطرق بمركز ومدينة دسوق برئاسة كبير مهندسين بمديرية الطرق، وعضوية مهندس مشروعات بمديرية الطرق، وعضو مشروعات بالطرق، عضو بإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة، مدير عام إدارة التفتيش المالى والإدارى، مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، إدارة الشئون المالية بالديوان العام، كما تشكل لجنة لوضع القيمة التقديرية برئاسة مهندس مشروعات بمشروع الرصف، وعضوية، 2 من مهندسى المشروعات بمديرية الطرق، وعضو بإدارة الشئون المالية بالديوان العام، على أن تختص اللجان بوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لرصف طرق دسوق "عزبة العبد زراعة دريجة، عدس، غنيم- عزبة بركات، راغب، المدخل الشرقى لطريق شباس الملح" بمركز دسوق.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً رقم 2171 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لعملية رصف عدد من الطرق بمركز ومدينة الحامول برئاسة كبير مهندسين بمديرية الطرق، وعضوية مهندس مشروعات بمديرية الطرق، عضو مشروعات بالطرق، إدارة العقود ومشتريات المحافظة، مدير عام إدارة التفتيش المالى والإدارى، مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، إدارة الشئون المالية بالديوان العام، كما يشكل لجنة لوضع القيمة التقديرية برئاسة، مهندس مشروعات بمشروع الرصف، وعضوية 2 مهندس مشروعات بمديرية الطرق، وعضو بإدارة الشئون المالية بالديوان العام، على أن تختص اللجان بوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لرصف طرق "661 غرب المنصور، 6 البيارات بجمعية العاشر من رمضان، 76/77 المنصور، الطريق المؤدى لعزبة زوبع، الطريق المؤدى حميدة، الطريق المؤدى لأبو شاهين، أبو شعيشع بمركز الحامول.