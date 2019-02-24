محافظ بنى سويف يفتتح البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين لسلاح الشيش

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، البطولة العربية الثالثة للمبارزين العرب التى تستضيفها جامعة بنى سويف، على مدار 3 أيام، بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى، بمشاركة 200 لاعبا يمثلون 30 جامعة مصرية وعربية من قارتى إفريقيا وآسيا، حيث حضر الافتتاح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور صبحى حسانين النائب الأول لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، بجانب لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورؤساء ونواب بعض الجامعات المصرية والعربية.

وفى كلمته فى حفل الافتتاح أعرب المحافظ عن سعادته الغامرة الكبيرة لحضور حفل افتتاح بطولة المبارزين الجامعيين العرب لسلاح الشيش، والتى تستضيفها جامعة بنى سويف، هذه الجامعة التى باتت تشكل علامة مضيئة فى مسيرة العلـم والمعرفة، والتنمية والإبداع، منوها عن مكانة جامعة بنى سويف والتى أهلتها لتكون فى طليعة الجامعات التى تعمل بكل جد فى تحقيق الرؤية المستنيرة والمتميزة للقيادة السياسية، مؤكدا دعمه الكامل لجامعة بنى سويف وكوادرها من خلال العمل بروح الفريق الواحد من أجل مصرنا الغالية.

كما أكد المحافظ ترحيبه بالوفود المشاركة فى البطولة من كافة الدول العربية الشقيقة، على أرض بنى سويف، والتى وصفها بالبقعة الغالية على قلب كل مصرى، منوها عن النقلة النوعية التى تشهدها المحافظة حالياً، لاسيما بعدما حظت بحزمة من المشروعات القومية العملاقة، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى الأول للتنمية فى مصر، معربا عن خالص أمنياته للجنة المنظمة للبطولة بالخروج بها فى أفضل صورة على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية والتنظيمية، معبرا عن ثقته الكبيرة فى كوادر الجامعة فى إظهار قدرات المحافظة المتميزة فى تنظيم واستضافة مختلف البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية ، متمنياً للأشقاء العرب طيب الإقامة بالمحافظة، والتوفيق لكل الجامعات المشاركة، ولجامعة بنى سويف بالفوز بالمراكز المتقدمة

وأوضح رئيس الجامعة أن سلاح الشيش هو إحدى المسابقات الرسمية فى اللجنة الأوليمبية وسياستها تنظيم بطولات عربية وأفريقية، لافتًا إلى أنه لا توجد أى جامعات بمصر تنظم مثل هذه البطولات النوعية، فهى بطولة متخصصة واحترافية واكتسبت شهرة كبرى فى الفترة السابقة، وتعتبر فرصة كبيرة لإبراز دور الجامعة والأنشطة الخاصة بها وارتفاع تصنيفها، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد اللاعبين المشاركين فى بطولة هذا العام (200) لاعب يمثلون 18 جامعة مصرية و12 جامعة عربية

وفيما يخص الوفود العرب، أشار رئيس الجامعة إلى أن استقبال الوفود بدأ من يوم الجمعة من دول (السعودية، العراق، لبنان، الكويت، الأردن، تونس، الإمارات، البحرين)

تضمن حفل الافتتاح استعراض طابور عرض للاعبى الجامعات المشاركة فى المسابقة،وأداء قسم البطولة،أعقبها كلمات افتتاحية من قيادات الجامعة وضيوف المحافظة،تخللها أفلام تسجيلية (وثائقية) أعدتها الجامعة عن البطولة وتاريخ جامعة بنى سويف وكلياتها ، فيما اختتم الحفل بعرض فيلم تسجيلى يتضمن أبرز المعالم السياحية والأثرية والمشروعات القومية فى العديد من القطاعات الحيوية التى تم انجازها والجارى تنفيذها على أرض المحافظة



بطولة المبارزين العرب بجامعة بنى سويف



بطولة المبارزين العرب بجامعة بنى سويف



بطولة المبارزين العرب بجامعة بنى سويف



بطولة المبارزين العرب بجامعة بنى سويف