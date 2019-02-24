video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يتفقد طابور عرض المعدات والمركبات للتعامل مع الأزمات والطوارئ

الأحد، 24 فبراير 2019 10:23 م
محافظ المنيا يتفقد طابور عرض المعدات والمركبات للتعامل مع الأزمات والطوارئ اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث، حيث تفقد المحافظ العرض الخاص باصطفاف الآليات والمعدات والمركبات المشاركة فى التدريب من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدنى، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 50% من نسبة إجمالى معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

 

كما تابع المحافظ مستوى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أى موقف طارئ والاطمئنان على جاهزيتها، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم.

 

كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء العاجل الذى تم تنظيمه باستاد المنيا الرياضى، يرافقه محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أكرم على، المستشار العسكرى، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى التدريب.

 

قال المحافظ إنه سيتم غدا تنفيذ تدريبا عمليا مشتركا (صقر 43) لمجابهة الأزمات والكوارث خلال الفترة من 25 - 27 فبراير الجارى، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة من خلال محاكاة فعلية لمواقف طارئة، بمشاركة مديرية الأمن ومكتب المستشار العسكرى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأضاف انه تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية، لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالتدريب والوقوف على الترتيبات النهائية، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أى أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم فى الوقت والمكان المناسبين، مع التعرف على الدروس المستفادة فى كيفية ملاحقة الآثار السلبية للازمات الطارئة وتجنب وقوعها مرة أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير النقل ومحافظ المنيا يشهدان التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

محافظة المنيا




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة