محافظ المنيا يتفقد طابور عرض المعدات والمركبات للتعامل مع الأزمات والطوارئ

المنيا - فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، الاستعدادات الخاصة بالتدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث، حيث تفقد المحافظ العرض الخاص باصطفاف الآليات والمعدات والمركبات المشاركة فى التدريب من لوادر وقلابات وجرارات وسيارات شفط مياه وكراكات وسيارات مواد غذائية وسيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدنى، وغيرها، حيث وصل عدد المعدات المشاركة بالتدريب 50% من نسبة إجمالى معدات المحافظة من مختلف القطاعات.

كما تابع المحافظ مستوى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أى موقف طارئ والاطمئنان على جاهزيتها، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم.

كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء العاجل الذى تم تنظيمه باستاد المنيا الرياضى، يرافقه محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أكرم على، المستشار العسكرى، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى التدريب.

قال المحافظ إنه سيتم غدا تنفيذ تدريبا عمليا مشتركا (صقر 43) لمجابهة الأزمات والكوارث خلال الفترة من 25 - 27 فبراير الجارى، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة من خلال محاكاة فعلية لمواقف طارئة، بمشاركة مديرية الأمن ومكتب المستشار العسكرى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف انه تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية، لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالتدريب والوقوف على الترتيبات النهائية، بهدف التأكد من جاهزية المحافظة واستعدادها بجميع أجهزتها للتعامل حال وقوع أى أحداث طارئة أو أزمة، وكيفية اتخاذ القرار السليم فى الوقت والمكان المناسبين، مع التعرف على الدروس المستفادة فى كيفية ملاحقة الآثار السلبية للازمات الطارئة وتجنب وقوعها مرة أخرى.