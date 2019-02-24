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محافظ القاهرة يفتتح معرض مبدعى الأسمرات.. صور

الأحد، 24 فبراير 2019 01:34 م
محافظ القاهرة يفتتح معرض مبدعى الأسمرات.. صور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى معرض الأسمرات
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة يرافقه المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات وحسن الغندور رئيس جهاز الأسمرات والعامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى وعدد من قيادات العمل الأهلى بالقاهرة معرض مبدعي الأسمرات والذي يضم منتجات أبناء الحي العاملين بمصانع السبح والملابس الجاهزة والسجاد بالمنطقة.
 
وأكد المحافظ أن جهود الدولة المبذولة في تنمية منطقة الأسمرات فجرت الطاقات الإبداعية والإنتاجية لدى شباب الأسمرات الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية إلى منطقة حضارية تهتم بالارتقاء بالعنصر البشرى قدر اهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة لهم.
 
وأضاف المحافظ أن المصانع المقامة بالأسمرات مصانع صديقة للبيئة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة والسبح والسجاد اليدوي المصنوع من الحرير والصوف وتقوم بتصدير منتجاتها للخارج، مشيراً إلى أن مصنع الملابس الجاهزة يقدم تدريباً للراغبين من أبناء الحى بالتعاون مع الكفاية الإنتاجية لتعلم هذه الحرفة يحصل المتدرب خلال فترة التدريب التى تستمر 3 سنوات على راتب شهرى ويتم تعيينه بعد حصوله على دبلوم التلمذة الصناعية.
 
كما أعلن العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى خلال الافتتاح عن إجراء النادى الأهلى اختبارات لأبناء الأسمرات الموهوبين رياضياً ومن يصلح منهم يتم الحاقه بقطاع النائشين بالنادى لتنمية مواهبهم وصقلها.
 
كما أعلن أشرف الدوكار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال الافتتاح عن توفير5 آلاف فرصة عمل لأبناء الأسمرات بالقاهرة والعاشر من رمضان مع توفير وسائل النقل لهم.
 
وعقب المعرض شهد المحافظ الحفل الفنى الذى أقامه جهاز حى الأسمرات استعرض خلاله أبناء الحى مواهبهم فى الشعر والتمثيل والموسيقى والمسرح حيث قدموا أعمال تحث على أهمية الحفاظ على مدينتهم وتدعو إلى الانتماء للوطن .
      

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