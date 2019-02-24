محافظ القاهرة: تحرك الدولة السريع أنقذ كثير من الأرواح فى حادث منشاة ناصر

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن سقوط الصخرة فى منشأة ناصر، لم يسفر عن أى خسائر سواء فى الأرواح أو الممتلكات نظراً لبعدها عن المنطقة المؤهولة بالسكان مشيراً إلى أن الجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لنقل المواطنين احترازياً من هذه المنطقة أنقذ كثير من الأرواح مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة قامت بنقل 82 أسرة كانت تقطن بالقرب من هذه المنطقة إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضارى.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التى تحدث فى المنطقة الجبلية بالرزاز وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل ساعد على سرعة نقل الأسر احترازياً تحسباً لسقوط أى أجزاء من الجبل قد تؤدى لوقوع ضحايا، مؤكداً أن الدولة تضمن حقوق المواطنين فى السكن الآمن وتسعى جاهده لتحقيق تطلعاتهم فى الحياه الكريمة.

وكلف المحافظ اللجنة الهندسية الجيولوجية بمعاينة الموقع وإعداد تقرير تفصيلى لبيان مدى تأثر الحافة الجبلية بسقوط الصخرة لحماية سكان المناطق المحيطة والبعيدة عن الحافة من أى مخاطر قد تتهددهم.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقد موقع سقوط صخرة مساحتها 15 متر فى 15 متر بحى منشأة ناصر بشارع أحمد عبدالحافظ أعلى خور منطقة فوزى عليوه فى منطقة غير مأهولة بالسكان.