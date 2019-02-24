video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يسلم 52 ماكينة خياطة للمعيلات بساحل سليم ضمن "حياة كريمة "

الأحد، 24 فبراير 2019 06:52 م
محافظ أسيوط يسلم 52 ماكينة خياطة للمعيلات بساحل سليم ضمن "حياة كريمة " خلال المبادرة
أسيوط هيثم البدري
إضافة تعليق
سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم 52 ماكينة حياكة و50 بطانية للسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة ساحل سليم والتي قدمتها جمعية تنمية المجتمع بمركز ساحل سليم ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.
 
بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأحمد حمودة على رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بساحل سليم ومروة على حمودة المدير التنفيذى للجمعية.
 
بدأت الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الاحتفالات بمبنى مركز ومدينة ساحل بالقرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من رئيس الجمعية ثم كلمة الشكر وشرح فعاليات المشروع للمدير التنفيذي للجمعية مروة على حمودة ثم توزيع 52 ماكينة حياكة على السيدات المعيلات واللاتي اجتزن التدريب على حرفة الحياكة ضمن مشروع "جسور المستقبل" وتم تسليمهن الماكينات تشجيعا لهم لفتح مشروعات متناهية الصغر كما تم توزيع عدد 50 بطانية للسيدات الأكثر احتياجاً بقرى المركز.
 
ودعا محافظ أسيوط – خلال كلمته – جميع السيدات المشاركات في الإحتفالية بالإتجاه إلى التعليم ونشر الوعي بأهمية محو الأمية وفتح فصول بالقرى والنجوع كفرصة عمل للخريجين والعاملين بالدولة ومكلفات الخدمة العامة من الفتيات مؤكدًا على اهتمام الرئيس ببناء الانسان المصرى ونشر التعليم بكافة ربوع البلاد مشيدًا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع مستوى المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا لافتًا إلى جهود المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال المشروعات التنموية وفتح منافذ بيع اللحوم بمختلف أنواعها والخضروات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
 
ووجهت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم الشكر لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتبنيها مبادرة حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الاكثر احتياجًا من الدعم المادي والعيني المقدم لهم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة أسيوط يلتقى أعضاء المجلس القومى للمرأة

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

حياة كريمة

ساحل سليم




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة