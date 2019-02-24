محافظ أسيوط يسلم 52 ماكينة خياطة للمعيلات بساحل سليم ضمن "حياة كريمة "

أسيوط هيثم البدري

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم 52 ماكينة حياكة و50 بطانية للسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة ساحل سليم والتي قدمتها جمعية تنمية المجتمع بمركز ساحل سليم ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأحمد حمودة على رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بساحل سليم ومروة على حمودة المدير التنفيذى للجمعية.

بدأت الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الاحتفالات بمبنى مركز ومدينة ساحل بالقرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من رئيس الجمعية ثم كلمة الشكر وشرح فعاليات المشروع للمدير التنفيذي للجمعية مروة على حمودة ثم توزيع 52 ماكينة حياكة على السيدات المعيلات واللاتي اجتزن التدريب على حرفة الحياكة ضمن مشروع "جسور المستقبل" وتم تسليمهن الماكينات تشجيعا لهم لفتح مشروعات متناهية الصغر كما تم توزيع عدد 50 بطانية للسيدات الأكثر احتياجاً بقرى المركز.

ودعا محافظ أسيوط – خلال كلمته – جميع السيدات المشاركات في الإحتفالية بالإتجاه إلى التعليم ونشر الوعي بأهمية محو الأمية وفتح فصول بالقرى والنجوع كفرصة عمل للخريجين والعاملين بالدولة ومكلفات الخدمة العامة من الفتيات مؤكدًا على اهتمام الرئيس ببناء الانسان المصرى ونشر التعليم بكافة ربوع البلاد مشيدًا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع مستوى المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا لافتًا إلى جهود المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال المشروعات التنموية وفتح منافذ بيع اللحوم بمختلف أنواعها والخضروات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ووجهت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم الشكر لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتبنيها مبادرة حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الاكثر احتياجًا من الدعم المادي والعيني المقدم لهم.