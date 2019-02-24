محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف بأبنوب والفتح.. ويؤكد: 7 محطات معالجة بنهاية العام

أسيوط - هيثم البدري

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى إنه سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ7 محطات معالجة صرف صحى بمراكز المحافظة بنهاية العام الحالى على أن يتم الانتهاء من محطة عرب المدابغ فى ديسمبر القادم بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكد أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء منها فى المواعيد المحددة لخدمة قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمحطة الصرف الصحى بمراكز أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة التى تخدم أهالى هذه المراكز والقرى التابعة لها؛ يرافقه خلالها المهندس أشرف كساب نائب رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع المشروعات بالهيئة، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ونبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ونبيلة على محمود رئيس مركز الفتح والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولى الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حيث تفقد المحافظ والوفد المرافق له؛ أقسام محطة الصرف الصحى بمراكز أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتى ستخدم 600 ألف نسمة وتستوعب 82 ألف متر مكعب/يوم كما تم استعراض مراحل التشغيل وأسباب تأخير انتهاء الأعمال بها كما تابع التشغيل التجريبى لبعض طلمبات الرفع بمحطة رفع صرف صحى قرية بنى مر والتى تعتبر من ضمن محطات الرفع الرئيسية بالمشروع.

واستعرض نائب رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة والخطط الزمنية للانتهاء منها والخطط المستقبلية.

وقال المحافظ: إنه تم الاتفاق على تشغيل 6 محطات معالجة لمياه الصرف الصحى بـ6 مدن بالمحافظة جارى العمل بها عقب الانتهاء من خطوط السيب النهائى الرئيسية، لافتا إلى إجراء دراسات لتوصيل الخدمات لـ90 قرية أخرى، وذلك عقب نهو الأعمال فى 11 قرية موضحاً إنه جارى توصيل الخدمة لـ41 قرية أخرى على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف المهندس أشرف كساب أن اجمالى المنصرف على محطات الصرف الصحى بمحافظة أسيوط أكثر من 3 مليارات جنيه، لافتا إلى استمرار العمل بهذه المحطات على أن يتم الانتهاء منها فى المواعيد المحددة مشيرًا إلى إنه جارى العمل بـ 8 محطات معالجة منها 4 محطات معالجة ثنائية و4 محطات معالجة ثلاثية فضلًا عن قرب الانتهاء من إنشاء 17 وحدة حديد ومنجنيز لتنقية مياه الشرب مشيراً إلى تذليل كافة العقبات والعوائق التى قد تواجه عمليات التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة لها مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الانتهاء من تلك المشروعات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بمحافظات الصعيد.



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