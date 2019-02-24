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كولومبيا تهدم منزل بابلو إسكوبارو وسط حضور عائلات ضحاياه

الأحد، 24 فبراير 2019 10:40 ص
كولومبيا تهدم منزل بابلو إسكوبارو وسط حضور عائلات ضحاياه بابلو اسكوبار
كتب آسر أحمد
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بعد تصفيته بالتعاون مع أمريكا فى عام 1993، قررت حكومة دولة كولومبيا تدمير وهدم منزل إمبراطور تجارة المخدرات بابلو إسكوبارو فى مدينة ميديلين، عقب سنوات من الصراعات الدموية بين الحكومة الكولومبية وإسكوبارو.

وفى مقطع فيديو نقلته شبكة BBC، حضر عملية الهدم آلاف المواطنين وعشرات الكاميرات لتوثيق الحدث، كما تم تخصيص مقاعد خاصة لعائلات ضحايا إمبراطور المخدرات الشهير والذى بلغ عددهم 1600 شخص.

 

المنزل الذى كان يعد القلعة التى يحتمى فيها إمبراطور المخدرات "إسكوبارو" فى تلك الفترة، تم هدمها فى ثلاثة ثوانى بالمتفجرات.

لحظة هدم المنزل
لحظة هدم المنزل

 

وقررت الحكومة الكولومبية بناء حديقة ومتحف تكريماً لذكرى الضحايا الذين تم إزهاق أرواحهم على يد ملك الكوكايين، على أرض المنزل الذى تم هدمه.

 

بعد هدم المنزل
بعد هدم المنزل

 

واسكوبارو تربع على عرش أغنى رجل فى كولومبيا عام 1982، وامتلك منزلا على مساحة 28 ألف فدان، تم تسميته "هاسيندا نابوليس"، وصمم مدخل المنزل ببوابة كبيرة تحمل فوقها أول طائرة نجحت فى إيصال أول شحنة كوكايين للولايات المتحدة الأمريكية.

 


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بابلو اسكوبارو

بابلو اسكوبار

كولومبيا

هدم منزل اسكوبار




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