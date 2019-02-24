فيديو وصور.. محافظ الأقصر يتفقد العمل فى مستشفى أرمنت ومصنع السكر ومشروعات خدمات القرى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل مدينة أرمنت، تفقد خلالها إنتظام العمل بمستشفى أرمنت الجديدة، وأعمال تنفيذ خزان مياه الرياينة، ومشروع الصرف الصحى لقرى الرياينة والرزيقات بحرى وقبلى وعدد من القرى الآخرى، كما تابع مراحل العمل بمصنع سكر أرمنت.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد الطريق المؤدى لمستشفى أرمنت الجديدة، حيث تابع الأعمال الجارى تنفيذها بالطريق لتطويره وكذلك خطة تطهير المساقى لرى الزراعات المحيطة بالطريق، وتابع سير العمل بمصنع سكر أرمنت حيث تفقد مراحل صناعة السكر منذ بداية وصول القصب للمصنع، إنتهاءاً بأعمال الإنتاج مشيداً بالجهود المبذولة من العمال وقيادات المصنع.

وإستكمل المحافظ جولته بمدينة أرمنت بتفقد خزان مياه الرياينة الذى تجاوزت نسبة تنفيذه اكثر من 95 %، كما تابع المراحل النهائية لانشاء الخزان والتى سيجرى العمل بها عقب الانتهاء من موسم كسر القصب، وذلك للقيام باعمال توصيل لـ "مواسير الخزان" أسفل خطوط الديكوفيل لربطه بالشبكة الرئيسية .

وإختتم محافظ الأقصر جولته، بتفقد سير العمل بمشروع توصيل الصرف الصحى لعدد من القرى والنجوع بارمنت حيث تفقد المحافظ مناطق الشبكات والمعالجة بقرية الرياينة، ووجه بضغط الجدول الزمنى المخصص لتنفيذ المشروع الذى تم الانتهاء من نسبة 30 % منه خلال شهر ونصف وفقا لما اعلنه العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت، ورافق المحافظ فى جولته العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامى والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة والعميد محمد صلاح مدير مرور الاقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة ارمنت .

من ناحيه أخرى، كرمت الدكتورة مديحه إبراهيم رئيس لجنة تحكيم الأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم، عدد من تلاميذ وطلبة محافظة الأقصر من أوائل الجمهورية فى المسابقات المختلفة، وذلك بحضور عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام عبد الستار مدير عام الخدمات والأنشطة التربوية، ومحمد عباس رئيس مكتبة مصر العامة، وحسين القباحى رئيس بيت الشعر بالأقصر، ومحمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر، وفراج محسب ومحمد دياب عن مجلس الأمناء وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وشملت التكريمات كل من الطالب كريم بهاء الدين من مدرسة الثانوية العسكرية بالأقصر لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ويارا أحمد أبوعدبه إدارة إسنا والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الإلقاء الشعري، كما تم تكريم مدير مكتبة مصر العامة محمد عباس لدوره فى نشر الثقافة من خلال التعاون مع كافة الجهات التى تهتم بالنشئ، كما تم تكريم المدارس الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أعياد الطفولة، وأيضا المدارس الحاصلة على المركز الثانى بمسابقة مسرح المناهج.

وتم أيضاً تكريم المدارس الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة تنمية القدرات المسرحية، والمدارس الحاصلة على المركز الخامس بمسابقة فنون المسرح، كما تم تكريم كل المشاركين من أخصائيين ومديرين للمدارس والإدارات، وخلال التكريم تم تقديم قصيدة للطالب كريم بهاء الدين والطالبة منه شعبان، وأيضا جزء من قصيدة وجوه على الشط للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى أداء التلميذة يارا أحمد، وقصيدة يعنى أية كلمة وطن للطفل مصطفى مدرسة أبو عنان بإدارة الطود .



محافظ الأقصر يتفقد العمل في مستشفي أرمنت ومصنع السكر ومشروعات خدمات القري

جولة المحافظ داخل مستشفى ارمنت الجديدة

المحافظ يتابع العمل داخل مصنع سكر ارمنت

المستشار مصطفى الهم يستمع لتفاصيل توريد القصب للمصنع