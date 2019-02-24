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الأحد، 24 فبراير 2019 11:03 م
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فيديو.. مفاجآت خيالية من "سيراميكا كليوباترا" لدى جميع الوكلاء والموزعين

الأحد، 24 فبراير 2019 11:01 م
فيديو.. مفاجآت خيالية من "سيراميكا كليوباترا" لدى جميع الوكلاء والموزعين "سيراميكا كليوباترا"
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تقدم شركة "سيراميكا كليوباترا" خصومات خيالية، فى أقوى العروض والتخفيضات هذا الموسم، حيث تبدأ أسعار المتر من 46 جنيها فقط على السيراميك "بواقى التصدير" لدى جميع الوكلاء والموزعين فى كافة المحافظات.
 
 
 
وأعلنت "سيراميكا كليوباترا" أن العرض سارى لفترة محدودة لمدة 3 أيام أو حتى نفاذ الكمية، وأنه لأول مرة تقدم الشركة عرضا على أطقم الصحى والحمامات.. بأسعار تبدأ من ١٢٧٥ جنيه بأحدث الموديلات.. وأرقى الأذواق.. وأفضل التصميمات وأيضًا كل ذلك متوافر فى كل فروع الشركة وجميع الوكلاء.

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