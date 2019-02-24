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فيديو.."اليوم السابع" يرصد موقع انهيار صخرة منشأة ناصر

الأحد، 24 فبراير 2019 03:30 م
فيديو.."اليوم السابع" يرصد موقع انهيار صخرة منشأة ناصر موقع انهيار صخرة منشأة ناصر
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل
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رصد "اليوم السابع"، موقع انهيار صخرة منشأة ناصر، بشارع أحمد عبد الحافظ بالقرب من شارع المدارس، والتى انهارت صباح اليوم الأحد، دون أن تتسبب فى إصابات أو وفيات.
 
وتبين أن الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر، هى تتابعات للصخرة المنهارة منذ أكثر من شهر والتى تم نقل 82 أسرة عقب انهيارها.
 
وكانت هناك تشققات بحافة الجبل نتيجة لصرف مياه الصرف الخاصة بالعقارات الكائنة أعلى الجبل، حيث انهارت قشور منذ شهرين تقريبا وانهارت اليوم صخرة ضخمة لم تسفر عن إصابات.
 
وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تفقد موقع الإنهيار صباح اليوم الأحد للإطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق المحيطة بحافة الجبل.
 
انهيار صخره منشأه ناصر (1)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (2)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (3)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (4)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (5)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (6)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (7)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (8)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (9)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (10)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (11)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (12)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (13)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (14)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (15)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (16)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (17)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (18)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (19)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (20)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (21)
 

 

انهيار صخره منشأه ناصر (22)

 


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انهيار صخرة

صخرة منشأة ناصر

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