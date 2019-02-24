فيديو.. أردوغان يوزع الشاى والسكر على الأتراك للتصويت فى انتخابات المحليات

كتب مصطفى عنبر

يتعامل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع شعبه فى تلك الفترة بسياسة "العصا والجزرة"، حيث قام مؤخرا بتوزيع أكياس من السكر والشاى ، على جمع من المواطنين لكسب أصواتهم قبل الانتخابات المحلية المزمعة الشهر القادم.

وفى المقابل سخر معارضون أتراك ، من توزيع أردوغان الشارى والسكر على الناخبين مؤكدين أن تلك المحاولات هى استمرار لخداع الشعب التركى واستغلال أزمة ارتفاع الأسعار لتجويع الشعب ، مشددين على ما أقدم عليه الرئيس التركى من تقديم رشاوى لشعبه مقابل أصواتهم فى الانتخابات القادمة، يؤكد استغلاله موجة غلاء أسعار المواد الغذائية التى تهدد حزبه بفضيحة فى الانتخابات.