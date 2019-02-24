video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. أردوغان يوزع الشاى والسكر على الأتراك للتصويت فى انتخابات المحليات

الأحد، 24 فبراير 2019 10:22 م
فيديو.. أردوغان يوزع الشاى والسكر على الأتراك للتصويت فى انتخابات المحليات اردوغان
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

يتعامل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع شعبه فى تلك الفترة بسياسة "العصا والجزرة"،  حيث قام مؤخرا بتوزيع أكياس من السكر والشاى ،  على جمع من المواطنين لكسب أصواتهم قبل الانتخابات المحلية المزمعة الشهر القادم.

 

وفى المقابل سخر معارضون أتراك ،  من توزيع أردوغان الشارى والسكر على الناخبين مؤكدين أن تلك المحاولات هى استمرار لخداع الشعب التركى واستغلال أزمة ارتفاع الأسعار لتجويع الشعب ، مشددين على ما  أقدم عليه الرئيس التركى من تقديم رشاوى لشعبه مقابل أصواتهم فى الانتخابات القادمة، يؤكد استغلاله موجة غلاء أسعار المواد الغذائية التى تهدد حزبه بفضيحة فى الانتخابات.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف رد السيسى على أردوغان من شرم الشيخ ... وهانى شنوده ضيف 90 دقيقة

أردوغان يواصل القمع.. بعد اعتقال 1112 شخصا للاشتباه فى صلتهم بجولن.. استصدار مذكرة اعتقال 295 عسكريا بتهمة الانتماء للحركة المعارضة.. أذرع رئيس تركيا الأمنية تنتهك قوانين 92 دولة لملاحقة أعضاء "جولن"

مستشارة الأسد تتهم أردوغان بإقحام "الإخوان" فى الساحة السياسية السورية

أردوغان يواصل القمع ويستصدر مذكرة اعتقال 295 عسكريا بتهمة الانتماء لجولن

اردوغان

تركيا

شاى

سكر




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة