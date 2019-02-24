فوز فريق من هندسة القاهرة بالجائزة الثانية بمسابقة دولية فى إيطاليا

وائل ربيعى

فاز ثلاثة طلاب من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجائزة الثانية فى المسابقة الدولية للزراعة العمرانية، التي أقيمت فى إيطاليا يوم 14 فبراير الجارى، وكذلك المركز الأول لمشروع تطوير موقع بمدينة كونجيلايانو الإيطالية لتحويله إلى مبنى مستدام أخضر ذكى يحقق أهداف التنمية المستدامة، ضمن المنافسة الدولية للطلاب من جميع أنحاء العالم في مجال الزراعة العمرانية بالمدن.

ونظم المسابقة الدولية، كل من جامعة بولونيا، جامعة فلورنسا، جامعة نابولي فيدريكو، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية، منها جامعة التقنية فى برلين بألمانيا وجامعة أوسترافا بجمهورية التشيك.

من جانبه أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بما حققه طلاب كلية الهندسة فى المسابقة الدولية حول الزراعة العمرانية، وهنأهم على ما حققوه من إنجازات فى العديد من المسابقات الدولية المتعلقة بالهندسة، مشيرًا إلى قدرة طلاب جامعة القاهرة فى خوض المنافسات المحلية والدولية المتعلقة بالابتكار، مؤكداً على أن الجامعة تشجع الطلاب على تلك المشاركات وتدعمهم مادياً ومعنوياً، وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم طلابها للإبداع والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة لبعض القضايا.

وأشار الخشت، أن الهدف الرئيسي للمسابقة هو تصميم أنظمة الزراعة الحضرية المبتكرة التى تدمج أفضل الابتكارات المعمارية والتكنولوجية لإنتاج الغذاء النظيف فى البيئات الحضرية، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الجامعات فى جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إن المسابقة تمت على 3 مراحل، حيث ضمت المرحلة الأولي 35 فريق عمل يمثلون 28 جامعة من 14 دولة، وتأهل من بينهم 23 فريقاً إلي المرحلة الثانية، ثم تأهل 16 فريقاً للمرحلة الثالثة والأخيرة، من بينها 3 فرق عمل من طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور محسن محمد أبو النجا الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة بالكلية.

وقال الدكتور محسن محمد أبو النجا، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، إن تلك المشروعات تم تقييمها خلال مراحلها الثلاث من قبل لجنة علمية تشكلت من 34 أستاذ دولي من جامعات مرموقة من بينها جامعة القاهرة، مشيرًا إلي أن فكرة المسابقة تتمثل في حل لمشكلات المدن الحالية خاصة مع الزيادة في عدد سكان الحضر والذي أدي إلي إعادة تصميم وإعادة إنشاء مراكز انتاج الغذاء لجعل المدن أكثر استدامة وخلق فرص عمل جديدة تتماشي مع تحقيق التنمية المستدامة .

وشارك فى المسابقة 5 مجموعات طلابية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة تأهل منهم 3 فرق طلابية، وفاز الطلاب هايدى موسى، ومى لؤى الحديدى، وهديل طارق بالمركز الثانى بالمسابقة، إلى جانب فريقان تأهلا لنهائى المسابقة، وهم الطلاب يوسف محمد أبو زيد، وسارة سمير أبو السعود، ياسمين جمال عبد السلام، نوران محمد عبد الله، ونهى محمود السيد.





