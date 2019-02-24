فريق طبى بـ"بنها الجامعى" ينجح فى استئصال جزء من رئة مريض عن طريق تقنية جديدة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى بمتشفيات بنها الجامعية برئاسة الدكتور محمد الجزار، بإجراء عملية استئصال جزء من الفص السفلى للرئة اليمنى لمريض، عن طريق تقنية جديدة لأول مرة تحدث فى مصر وهى الشق الصدرى المحدود تحت المخدر الموضعى فى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية، تحت إشراف الدكتور يسرى عبد ربه شاهين رئيس القسم، والدكتور يسرى السعيد رزق أستاذ اللستة اليوم، وبمشاركة نورا سنجاب مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والممرض محمد السيد ممرض العمليات بالقسم، استشارى وأخصائى التخدير د. محمد حامد ود. باهر سعيد دياب.

وأكد المستشفى، أنه تم حجز المريض عربى حسين عودة 65 سنة بوحدة الأورام بقسم الباطنة يعانى من ورم منتشر بالصدر وتم عمل منظار صدر له، ولم يتم تشخيصه نظرا لبعد مكان الورم عن طول المنظار، ولذلك تم عرضه على مجالس أقسام جراحة القلب والصدر والتخدير لاستئصال الورم جراحيا وتشخيصه، والذى أفاد بعد العرض أن المريض كبير فى السن ويعانى من سيولة بالدم نتيجة إصابته بتعب فى الكبد والكلى وأن التخدير الكلى سيكون فيه خطورة بالغة على حياته.

وتابعت إدارة المستشفى، أنه بالتالى لم يكن أمامنا الا التخدير الموضعى رغم انها المرة الأولى التى تحدث فى مستشفى بنها الجامعى بل فى مصر كلها وبدون تحميل المريض أى تكلفة مادية، وتم استئصال جزء من الورم لتشخيصه بنجاح وخرج المريض بسلامة الله فى صحة جيدة تحت الملاحظة الطبية.